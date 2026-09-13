Милошев сбъдна мечтата на археолозите. Чудесата на България постигна голяма цел
Променя се моделът за финансиране на археологическите разкопки
Следете всички новини, анализи и коментари за Васил Николов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Променя се моделът за финансиране на археологическите разкопки
Говори академик Васил Николов
"Дипломация на Чудесата" събра над 250 ВИП гости от политическия, дипломатическия и научния елит
Според него заедно с колегите си от турция разкрива тайните на възникването на цивилизацията на Стария свят
Специални подаръци за децата дава най-стария град в Европа
Първата книга на изследователя "Предизвикателства, позиции, праистории" включва 135 негови интервюта
Вицепрезидентът посети най-стария солодобивен и градски център в Европа
На 22 септември деца рисуваха, моделираха от глина, изработваха реплики на праисторически предмети
В рамките на проучванията през тази година учените са се натъкнали и на много керамични артефакти
Това светилище е на най-ранните земеделци и скотовъдци в българските земи, казва акад. Васил Николов
Да създадем музей на солта в Провадия, изтъкна той
Уникален скиптър с глава на орел разказва живота на скитски воин
Масов гроб в съоръжение за производство на „бялото злато“ разкрива брутално убийство
Сушата убила първата европейска цивилизация
Най-древният град в Европа се оказа със 100 години по-стар
Неолитните гробовете са на трима възрастни и едно дете
Тъй като няма никакви събития заради пандемията, Васил Николов е намерил начин да бъде полезен
Зооинженерът проф. Васил Николов заема поста през последните 2 години
Историческите атракциони са нужни, но трябва да се правят по строги законови правила, казва заместник-председателят на БАН чл.-кор. проф. д.и.н. Васил...
Предприемачът бе отличен със "Златна мартеница" за 2016 г. Николов започна с няколко крави, с европроекти разшири стопанството с мандра и магазини К...