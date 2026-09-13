10 български думи, които не всеки знае какво означават
Как можете да откриете нови български думи, с които още повече да обогатите своя речник?
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Как можете да откриете нови български думи, с които още повече да обогатите своя речник?
Тя е сред най-честите правописни грешки
Окфордският речник изуми с решението си
Екипът на американския речник Merriam-Webster се произнесе
Емоджи влезе в речника
БАН издаде трети том за езика ни от началото на века до днес
Става дума за английски термини, превзели вече целия свят покрай коронавируса
Тревогите на света са свързани най-вече с природата
БАН вади речник на новите думи, трябва да се появят поне на три места
Има крилати фрази и изрази, които използваме често и ги чуваме постоянно от приятели, познати, от радиото и телевизията. Дали обаче знаем каква е исти...
Най-голям бум на нови думи има при смяна на политически системи Интернет преобрази езика, побългарихме английския Спомняте ли си думата "клекшоп" -...
Какво всъщност означава да си успешен човек? Как можеш да познаеш, че някой е успешен? Такъв човек знае кога да се оттегли от разговор. Не се оправдав...
Организациите за признаване на различната сексуалност постигнаха поредна победа. Dictionary.com записа нови 150 думи в английския език, сред които и о...
Речник на дупнишкия говор написа учителят от Пазарджик Йордан Еленин. Трудът му от 1700 страници бе подарен на Общинския исторически музей в града от...
София. Как се раждат новите думи и колко дълго живеят? Кой решава кога те да се превърнат в част от речника? Отговор на този въпрос донякъде дава Инст...
София. Институтът за български език при БАН предоставя за първи път свободен онлайн достъп до съдържанието на Речника на българския език по повод 24...
Компютрите и политиката родиха над 5000 думи от зората на демокрацията