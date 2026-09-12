Елван Гюркаш: Ефективни проверки срещу спекула с цените
Ще си свършим работата докрай, увери шефът на КЗП Александър Колячев
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Ще си свършим работата докрай, увери шефът на КЗП Александър Колячев
Бранд Родопи е шанс за туризма, ще го промотираме в Народното събрание
С блага питка и мед посрещнаха служителите на офиса на НАП в Кърджали своите първи клиенти. Наричания за здраве, берекет, сладък живот като мед, мирна...