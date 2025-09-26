Тойота с ключов ход за Европа. Решението за ДВГ

Toyota представи четири нови напълно електрически модела на конгреса за нова мобилност в Катовице (Полша). BZ4X, BZ4X Touring, C-HR+ plus и Urban Cruiser ще се появят в европейските ценови листи най-късно през следващата година, като трябва да убедят купувачите на Стария континент в предимствата на електрически модели на марката. Защо обаче най-големият производител в света увеличава рязко темповете на преход към електромобили?

Toyota експериментира с алтернативни задвижвания за своите автомобили от близо 30 години. Още през 1997 компанията представи концептуалните модели Prius (хибрид), RAV4 (електрически) и Highlinder (водород), всеки от които представя различна идея за бъдещето на автомобилите с нулеви емисии. Първият етап беше въвеждането на хибриди на пазара, което се превърна в гигантски търговски успех - в световен мащаб марката вече е доставила над 33 милиона такива превозни средства.

Въпреки това, в случая с електричеството и автомобилите, оборудвани с горивни клетки, задвижвани с водород, темпът на трансформация е много по-бавен. Дългогодишният шеф на компанията Айкио Тойода заяви, че компанията ще представи нови задвижвания на пазара само когато „пазарът и клиентите са готови за тях“. А дори в Европа това не е така, защото общият дял на електрическите превозни средства през август е 15,8%.

Тогава защо Toyota започва електрическа офанзива в Европа? При повечето производители основната причина са новите стандарти за вредни емисии, които се измерват за цялата гама. При японците обаче това не е така, защото 90% от продажбите им в ЕС са на хибридни модели, което е напълно достатъчно за постигане на климатичните цели.

Благодарение на широката гама от хибриди, дилърите на Toyota не трябва да „принуждават“ купувачите да се насочват към електрически автомобили. Марката не се излага на високи санкции за превишаване на емисиите на CO2 (95 евро за всеки грам над границата, определена за марката, за всяко превозно средство, надвишаващо лимита).

Тези цели обаче са променливи и през 2030 година производителите трябва да постигнат до 50% намаление на CO2 в сравнение с сегашната граница. И в Toyota са наясно, че това няма да се постигне само с хибридни автомобили, а е нужна и голяма гама от електрически превозни средства. Това е и причината, поради която марката.

Преминаването към електрически автомобили, направено от най-големия производител на превозни средства в света, вероятно е свързано и със следващия етап от диалога на Европейската комисия с представители на автомобилната индустрия и идеите, прокарвани от март тази година за ускоряване на електрификацията на транспортните паркове, пише "Аутомедия".

Както е известно, Европейската комисия иска да „насърчи“ с помощта на „фискални решения“ бизнес клиентите, които са отговорни за над 60% от пазара на нови автомобили в Европа, да преминат към електрически автомобили по-бързо. Това означава, че всеки производител, който приема сериозно пазарите на Стария континент, ще трябва да има електрически превозни средства в офертата си в близко бъдеще, отговарящи на изискванията на бизнес клиентите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com