Японски автомобилен гигант стана №1 в Европа. Надмина германците

В Европа беше публикувана първата общо европейска класация EARS, оценяваща нивото на удовлетвореност на автомобилните дилъри. Лидер е марката, чиято стратегия за сътрудничество, надеждност и фокус върху дългосрочни взаимоотношения са ѝ позволили да заеме уверено първо място.

Това е Toyota, като тя изпреварва BMW и Dacia, които заемат втора и трета позиция. Mercedes-Benz и Cupra също попадат в първата петица. Тя е оформена след проучване на петте най-големи автомобилни пазара в Европа - Германия, Италия, Франция, Испания и Великобритания.

В анкетата са участвали над 3000 дилъри, които са попълнили над 6500 въпросника. Анализът включва параметри като рентабилност, маркетингова подкрепа, стратегическо развитие и съдействие при прехода към електрификация.

Авторите на проучването отбелязват: успехът в отношенията с дилърите се превръща в ключово конкурентно предимство днес. Германия, като най-големият автомобилен пазар в Европа, играе специална роля тук, защото опитът ѝ отразява както местните, така и глобалните тенденции.

Според експерти подобни прегледи помагат на автомобилните производители да укрепят партньорските мрежи и да намерят нови възможности за развитие в условията на нарастваща конкуренция, пише "Аутомедия".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com