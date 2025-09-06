Трус в автомобилния свят! Сензационна забрана

Задават се сериозни промени в автомобилния свят.

Поредната инициативата идва от Китай. Регулаторите в Поднебесната империя подготвят сензационна забрана, която може да промени познатия вид на съвременните автомобили - популярните прибиращи се дръжки ще изчезнат. Основната причина за това решение е нарастващата загриженост относно надеждността и безопасността.

Новите правила ще влязат в сила през юли 2027, с преходен период от 1 година за автомобилните производители. В бъдеще ще бъдат разрешени само класически или полувдлъбнати дръжки, но с едно задължително условие - всяка такава дръжка трябва да има механично резервно копие. Това означава, че вратата винаги може да се отвори, дори ако електрониката се повреди.

Много експерти в автомобилната индустрия отдавна критикуват подобни модерни дръжки, пише "Аутомедия". Тяхната аеродинамична полза се оказа изненадващо скромна. Но недостатъците далеч надхвърлят - подобни дизайни добавят тегло към автомобила - около 8 кг, струват няколко пъти повече от конвенционалните и най-важното - процентът им на повреди е осем пъти по-висок! Един голям автомобилен производител дори отбеляза, че до 12% от всички гаранционни рекламации са свързани с тези дръжки.

Но най-големият проблем е безопасността. В критични ситуации - например по време на инцидент или прекъсване на електрозахранването - пътниците могат да бъдат заключени в колата. Вече има примери за това: миналата година замръзнал механизъм на дръжката не позволи отварянето на вратата, а по време на скорошни наводнения имаше масивни къси съединения, поради които хората не можаха да излязат от колите. Краш-тестовете потвърждават опасенията: в случай на страничен сблъсък такива дръжки работят в 67% от случаите, докато механичните - в 98%.

Тази инициатива, предложена от Министерството на промишлеността и информационните технологии на КНР през пролетта на 2025, е само първият знак. Тя се вписва в общата тенденция за преосмисляне на съвременните автомобилни тенденции, като например отказът от физически бутони в полза на сензорни екрани или прекомерното оборудване на автомобили с панорамни покриви. Интересното е, че подобни настроения има и в Европа - от 2026 г. автомобилите без „класически“ контроли няма да получават максимална оценка за безопасност.

В крайна сметка решението на Китай може да окаже значително влияние върху световната автомобилна индустрия, принуждавайки производителите да преосмислят приоритетите си и да поставят реалната безопасност и надеждност над спорните дизайнерски решения.

