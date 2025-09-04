Край! Два популярни автомобила отидоха в историята

В продължение на десетилетия купувачите, които искат да паркират спортен автомобил Porsche на алеята пред дома си, можеха да избират между Boxster, Cayman и 911. Германският производител обаче пое курс на електрификация, в резултат на което задвижваните с ДВГ 718 Boxster и Cayman бяха убити.

Решението не е пълна изненада, тъй като то беше потвърдено от ръководството на компанията още преди време. В някои региони двата модела бяха премахнати, а сега Porsche потвърди, че приемът на поръчки за тях в цял свят е прекратен. За тези, които все още се надяват да купят чисто нов екземпляр, единствената оставаща опция ще бъде автомобил, наличен при някой от дилърите.

Въпреки че вече не се приемат нови поръчки, Porsche все още не е потвърдило кога производството ще спре официално. Най-вероятно то ще продължи до края на 2026, за да може да бъдат изпълнени вече направените поръчки от клиентите, пише "Аутомедия".

Porsche беше принуден да спре продажбата на Cayman и Boxster в Европа още през миналата година, тъй като двата модела не отговарят на разпоредбите за киберсигурност и беше преценено, че не си струва да се актуализират до настоящите стандарти.

Докато близнаците 718, задвижвани от ДВГ, са мъртви, имената на Cayman и Boxster ще продължат да живеят, тъй като Porsche в момента е в разгара на разработването на изцяло електрически версии и на двете коли. Прототипите са тествани през последните две години и се очаква серийните модели да пуснат на пазара до 2026.

Разбираемо е, че Porsche ще продава новите модели във версии с един мотор, задно задвижване и двумоторни и задвижване на четирите колела. Все още няма информация за техническите спецификации, но е логично, че те ще бъдат по-бързи от своите предшественици.

