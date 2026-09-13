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Въоръжен грабеж на бензиностанция
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Въоръжен грабеж на бензиностанция
Полицията накрак
Бандитът е имал и помощник
Въоръжен грабеж, придружен със стрелба, е извършен в столичния квартал „Дружба". В 3:30 часа в офис на компания за продажба на автомобили са проникнал...
Въоръжен грабеж е станал тази вечер в София. Маскиран мъж е нахлул с пистолет е в магазин за алкохол и цигари намиращ се на улица "Коперник", съобщи Б...
Окръжната прокуратура в Силистра е образувала в четвъртък досъдебно производство за въоръжен грабеж в големи размери – престъпление по чл.199 от Наказ...
Охранителните камери в магазин в София заснеха как мъж и жена извършват въоръжен грабеж. На записа се вижда как мъж влиза в магазина и насочва пистоле...
Маскиран мъж е ограбил магазин в столичния квартал "Хаджи Димитър". Той е нахлул с пистолет в обекта около полунощ, съобщава БЛИЦ. Нападателят е запл...
Въоръжен грабеж в метанстанция в Пловдив. Сигнал за случилото се е подаден тази сутрин в МВР. Двама маскирани мъже са нахлули в обекта, който се нам...
Благоевград. Над 15 въоръжени полицаи, облечени с бронежилетки и с маски на главите, проведоха успешна акция на булевард „Св. св. Кирил и Методий" в Б...
Сливен. Домашна помощница е дала информация на четирима бандити, които извършиха въоръжен грабеж на английското семейство в сливенското село Биково. В...
Бургас. Маскиран обирджия вилнее из Бургас. Два въоръжени грабежа с еднакъв почерк са извършени в града. Инцидентите са станали във вторник по обед, с...
Варна. Полицията разби банда за въоръжени грабежи във Варна . Арестувани са трима младежи на възраст 20, 21 и 23 години, съобщиха от пресцентъра на...
Грабителите нападнали 15-годишно момче, минути след това се насочили към магазин в областния град
Ударили служителката по главата с бухалка
Бургас. Бандити разиграха комичен грабеж, въоръжени с тухла четворка. Инцидентът стана в Слънчев бряг днес на разсъмване. Апашите са нападнали суперм...
Столичните полицаи издирват съучастника му
Кюстендил. Продавачка прецака въоръжен грабител в Кюстнендил. Въпреки уплахата си, жената е успяла да хлопне прозореца под носа му и така да предотвра...