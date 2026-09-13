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Въоръжен грабеж в Пловдив

Въоръжен грабеж в Пловдив

Въоръжен грабеж в метанстанция в Пловдив. Сигнал за случилото се е подаден тази сутрин в МВР. Двама маскирани мъже са нахлули в обекта, който се нам...

16 февруари | 12:35
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