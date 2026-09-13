Защо СМГ отново е №1? Най-желаното училище разкри тайната на успеха
Специализираните профилирани гимназии трябва да имат възможност сами да подбират учениците си
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Специализираните профилирани гимназии трябва да имат възможност сами да подбират учениците си
За втора поредна година в Софийска математическа гимназия "Пайсий Хилендарски" се влиза с най-висок бал. Това сочат резултатите от първо класиране за...
СМГ получава само потупване по рамото и бюджет, колкото всяко друго училище Сега шампионите набират пари за Жаутиковската олимпиада Благодарение на...