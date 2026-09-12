Комбайн осакати работник при тежък трудов инцидент
36-годишен мъж е в болница с тежка травма, след като ръката му попаднала в движещите се части на машината
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36-годишен мъж е в болница с тежка травма, след като ръката му попаднала в движещите се части на машината
Комбайн е паднал от движещ се камион под римския мост край Стара Загора. Инцидентът е станал днес по обяд, предаде БГНЕС. Шофьорът недоумявал как се...
Благоевград. Гневен мъж изкара яда си на комбайн и съсипа двете му гуми с нож. 63-годишният Д.Б. от село Катунци ги срязал и офейкал. Инцидентът е ста...
Пловдив. Комбайн, който е включен в Книгата на рекордите на Гинес, ще участва в международното изложение "Агра 2014" от 4 до 8 март в Пловдив. Машинат...