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Мъж сряза гуми на комбайн

Мъж сряза гуми на комбайн

Благоевград. Гневен мъж изкара яда си на комбайн и съсипа двете му гуми с нож. 63-годишният Д.Б. от село Катунци ги срязал и офейкал. Инцидентът е ста...

11 юли | 11:20
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