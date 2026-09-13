Аржентина затяга санкциите за Фолклендите. Нов сблъсък с Лондон
Президентът готви наказания не само за компаниите край островите, но и за техни акционери, директори и доставчици
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Президентът готви наказания не само за компаниите край островите, но и за техни акционери, директори и доставчици
Аудиенцията при папата се състоя в петък – деня от седмицата, станал синоним на световните протести на младите хора
Федерален съд на Аржентина реши да бъде конфискувано имуществото на пет големи петролни компании, провеждащи проучвания край Фолклендските острови. С...