Наш емигрант с шокиращи признания за немците и българите
Какъв е животът у нас през неговите очи
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Какъв е животът у нас през неговите очи
Нашият живот мина в преход, каза тъжно актьорът
Хора, живейте си живота, каза актьорът
Извършителят на убийството на на таксиметровия шофьор край Разград е 22 годишен младеж, който е влязъл в България преди седмица, преди това е живял в...
Алеко и три бащини съвета правят един помак най-успешния българин в Америка
Емигрантът милионер, пристигнал в Америка със 75 цента в джоба, се чуди на нашенци, които щом стъпят в САЩ, първо си купуват скъпи коли и телефони
Ако не пиша, животът ми в Англия е скучен и лишен от емоция, казва Мартин Ралчевски
Млад мъж, заминал отдавна за Англия, пише дълго писмо до своя непълнолетен син. Майката заедно с детето е останала в България, омъжила се е за друг и...
Емигрант е дума, която не харесвам. Тя издава някаква крайна форма на отрицание, която у нас често се свързва с предателство. На фона на тази деформац...
Мъжът върти два ресторанта в Халмстад, не забравя роднините си тук