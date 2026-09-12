Кашон на доброто
Целта е да се помогне на нуждаещи се хора с пакетирана храна
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Целта е да се помогне на нуждаещи се хора с пакетирана храна
По пет лева от продажбата на всяка елхичка, предоставена от държавните горски предприятия, ще бъдат дарени за подпомагане на двойки с репродуктивни пр...
Благотворителна кампания в помощ на 11-годишната Микаела Миткова започна в Благоевград
Кампанията в Кърджали събира средства за закупуване на медицинска техника за лечение на деца в многопрофилната болница „Д-р Атанас Дафовски“
Целта е да се подпомогнат нуждаещи се хора от общината
Със средствата се формира фонд за подпомагане на тежко болни деца и младежи от града в случаи, при които лечението не се заплаща от НЗОК или други доб...
Средства за реставрацията на Паметника на връх Шипка ще осигури търговската верига Billa. Благотворителна кампания "Ние обичаме България" е организира...
На 27 февруари (събота) от 10 часа в спортната зала в кв. Челопечене (ул. Ангел Маджаров 58) ще се проведе първият благотворителен турнир по хокей на...
Модната къща „Бюти ейнджълс" от Перник започна благотворителна кампания за събиране на тоалети за бедни абитуриенти. Собственичките Катрин Богданова и...
Синдикалната федерация на служителите в МВР събира средства за лечението на млад пожарникар. 25-годишният Олег Гълъбов, служител на 06 РСПБЗН в София...
За поредна година започна благотворителната кампания #steniskanabala, в която абитуриенти даряват средствата, които биха похарчили за рокли, костюми и...
Гражданите на Монтана се показаха като хора с добри сърца. В сряда вечер те се стекоха масово на благотворителен концерт под надслова „Дари първа крач...
София. Сираци ще тренират в Академията на МВР. За това се договориха главният редактор на в. "Стандарт" Славка Бозукова и вътрешният министър Веселин...
София. Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков и главният редактор на в. "Стандарт" Славка Бозукова обсъдиха конкретни инициативи в рамките на...
БЛС празнува юбилея си с благотворителна кампания Този месец Българският лекарски съюз (БЛС) навърши 25 г. от възстановяването си. Съсловната организ...