Всичко за Благотворителна Кампания

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25 г. битки за Лекарския съюз

25 г. битки за Лекарския съюз

БЛС празнува юбилея си с благотворителна кампания Този месец Българският лекарски съюз (БЛС) навърши 25 г. от възстановяването си. Съсловната организ...

24 октомври | 20:15
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