Несебър загуби полицай-герой, хванал бандит с голи ръце
Старши инспектор Станимир Богданов загуби битката с рака. Хиляди хора се обединиха, за да спасят живота му, а той години наред помагаше на колеги в бе...
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Старши инспектор Станимир Богданов загуби битката с рака. Хиляди хора се обединиха, за да спасят живота му, а той години наред помагаше на колеги в бе...
Мъж и жена са задържани при опит да демонтират поставено от тях скимиращо устройство от банкомат. Специализираната акция е проведена заради регистрира...
Бургас. Софийски престъпници, които са източвали пари от банкомати, кредитни и дебитни карти, арестуваха полицаите в Слънчев бряг. Измамниците са 23-г...