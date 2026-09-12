Всичко за Градец

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Крадци отмъкнаха 30 кг суджук

Крадци отмъкнаха 30 кг суджук

30 килограма апетитен суджук и пастърма отмъкнаха апаши в Балкана. Ударът на крадците стана в полунощ срещу 26 януари, съобщиха от полицията в Сливен....

26 януари | 10:09
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Над 50 роми се биха в Балкана

Над 50 роми се биха в Балкана

Сливен. Четири коли са потрошени при масов бой в балканското село Градец, съобщиха от полицията в Сливен. В мелето са взели участие над 50 роми от две...

02 август | 12:22
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