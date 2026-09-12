Дете игра с огън и подпали двор и гора
Три екипа гасят пожара
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Три екипа гасят пожара
То е второ по население сред селата у нас, но лидер по инвестиционен апетит
Разпитани са девет души, пет от тях са със заповед за задържане до 24 часа
Първи фалстарт
Спецакцията е в Градец
Дивите кучета нападат гробищата на село Градец Непрекъснато моля авджиите да стрелят по чакалите, това е последното ни спасение, алармира кметът на в...
30 килограма апетитен суджук и пастърма отмъкнаха апаши в Балкана. Ударът на крадците стана в полунощ срещу 26 януари, съобщиха от полицията в Сливен....
Двама младежи успяха да напуснат катастрофирал автомобил секунди преди возилото да се възпламени. Двамата живеят втори живот, казаха пред "Стандарт" о...
Сливен. 79-годишна жена загина при пожар в къщата си в балканското село Градец, община Котел. Пристигналите на място полицаи от Котел са намерили собс...
Сливен. Четири коли са потрошени при масов бой в балканското село Градец, съобщиха от полицията в Сливен. В мелето са взели участие над 50 роми от две...