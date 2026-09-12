6,5 млрд. евро за пенсии за 6 месеца: Ето колко получава средният пенсионер у нас
НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut
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НОИ вече превежда обезщетения и по Revolut
Планирани са в новия бюджет
Въвеждат се с Бюджета за Държавното обществено осигуряване
Повече пари за социални плащания в новия бюджет
НОИ предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите
София. Народното събрание ще гледа днес на редовното си заседание три бюджета за 2015 г. Първо ще бъде обсъден бюджетът на Националната здравноосигури...
София. Депутатите приеха на първо четене Законопроекта за бюджета за държавното обществено осигуряване (ДОО). Гласуваха 122 народни представители, от...