Изненадваща промяна в ТЕЛК. Нови правила

Промени в ТЕЛК и НЕЛК предлага правителството с промени в Преходните и заключителни разпоредби на Бюджета за Държавното обществено осигуряване, става ясно от законопроекта, внесен в парламента.

Те са предложени както с оглед на правилното определяне правото и размера на паричните обезщетения и пенсиите, така и за осигуряване на възможност за осъществяването на стриктен контрол върху обществените средства във фондовете на държавното обществено осигуряване. Освен това, в съвременното общество, което все повече се електронизира и дигитализира, осигуряването на свързаност между системи и регистри, което води до ускоряване на административните производства и до намаляване на хартиения документооборот, е от съществено значение.

В Закона за здравето е регламентирано кои институции имат право на достъп до Националната здравноинформационна система (НЗИС) - системата, в която се съдържа първичната медицинска документация, служеща като основание за определяне на процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, датата на инвалидизиране и срокът на инвалидността в експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК.

Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, в което е удостоверена трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50 на сто, е документът, който служи като основание за отпускане на пенсии за инвалидност. С оглед на упражняване на контрол за законосъобразност върху решенията на ТЕЛК/НЕЛК е дадена възможност на председателя на медицинската комисия към съответното териториално поделение на НОИ да обжалва експертното решение, когато е налице съмнение за неговата законосъобразност. За да бъде обоснована преценката дали експертното решение съответства на законовите изисквания, е необходимо да бъде извършен преглед на първичната медицинска документация, която се съдържа в НЗИС.

Поради това се предлага достъп до системата на медицинските комисии към териториалните поделения на НОИ. По този начин ще се осигури по-голяма бързина на административните производства и ще се изпълнят основните принципи, залегнали в Закона за електронното управление.

Предлага се и промяна, свързана с установени случаи, при които след постановяване на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и след изтичане на срока за неговото обжалване се откриват нови факти и обстоятелства, в това число в хода на досъдебни, съдебни, наказателни производства, които са от значение за формиране на преценката за процента трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, срока на инвалидността и датата на инвалидизиране и съответно - за правото и размера на пенсията. При настоящата нормативна уредба не съществува правен механизъм за преразглеждане на експертните решения извън хипотезите по чл. 99 от Административнопроцесуалния кодекс, който също е с ограничено приложение.

Поради това се предлага възможност в ограничени случаи НЕЛК да може да преразглежда влезли в сила експертни решения след преглед, извършен от ТЕЛК.

