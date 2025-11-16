Най-важните промени с пенсиите в евро. Ето как ще растат

С въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. и планираното приложение на „швейцарското правило“ от 1 юли 2026 г., България навлиза в ключова фаза на пенсионната си политика. Проектобюджетът за 2026 г. очертава конкретни параметри на растеж на пенсиите и финансиране на този процес.

Социалната пенсия

На фона на огромното повишение на осигуровките, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст догодина ще се повиши само с 24,5 евро. От 1 януари до 30 юни размерът ѝ ще е 322,37 евро при 630,50 лева сега.

От 1 юли сумата ще е 346,87 евро, като увеличението е със 7,6%, проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване за 2026 г..

Какво предвижда проектобюджетът за 2026 г.

Средният размер на пенсията се очаква да достигне 541,20 евро, което представлява значително увеличение.

Осъвременяването по „швейцарското правило“ ще започне от 1 юли 2026 г. и ще бъде в рамките на 7–8 % за всички пенсии, присъдени до края на 2025 г.

Минималната пенсия при пълен осигурителен стаж ще нарасне от сегашната стойност до около 346,87 евро.

Максималният размер на пенсията се запазва на 1 738,40 евро месечно за лица с една или повече пенсии.

Предвижда се увеличение на осигурителната вноска за пенсионен фонд с 2 процентни пункта, за да се покрие финансирането на ръста на пенсиите.

Промяната към евро от 1 януари 2026 г. означава, че пенсиите ще бъдат изразени в новата валута и ще се преизчисляват директно в евро.

Какво означават тези промени за пенсионерите

По-висока сигурност и покупателна сила. С увеличение на средната пенсия до над 540 евро, много пенсионери могат да разчитат на по-стабилен доход.

Устойчив растеж. Приложението на „швейцарското правило“ гарантира механизъм, който взема предвид и инфлацията, и растежа на доходите.

Подобрение на минималната пенсия. Увеличението ще облекчи финансовото положение на най-ниските пенсии.

Финансов ангажимент за работещите. Повишената осигуровка означава, че сегашните работещи ще допринасят повече за този растеж.

Адаптация към евровата система. Преминаването към евро носи стабилност, но изисква адаптация от страна на пенсионерите към нова валута и възможни промени в цените.

Възможни рискове и предизвикателства

Необходимостта от устойчиво финансиране: повишените осигуровки трябва да покрият растежа.

Възможна инфлация или икономически шок може да подкопае ефекта от увеличението на пенсиите.

Психологическа адаптация към евро: някои пенсионери може да се чувстват несигурни с новата валута.

Административно и техническо изпълнение на швейцарската формула: правилното прилагане е критично за справедливото разпределение.

Предложеният бюджет за 2026 г. очертава значим растеж на пенсиите в условията на въвеждане на еврото и швейцарско осъвременяване. Увеличението на средната пенсия до над 541 евро, растежът на минималната и осигурователните вноски представляват стратегически подход за поддържане на пенсионната система. Въпреки потенциалните предизвикателства, тези мерки могат да укрепят социалната сигурност и да осигурят по-устойчива пенсионна политика.

