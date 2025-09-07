Годежният пръстен, който подлуди света! Принцесата на Дубай отне славата на мадам Безос

31-годишната дъщеря на владетеля на Дубай - шейх Мохамед, Шейха Махра, която наскоро се сгоди за рапъра Френч Монтана /French Montana, чието истинско име е Карим Харбуш/, показа годежния си пръстен в социалните мрежи.

Според Page Six диамантеният пръстен с 11,53 карата и изумрудено шлифован диамант е изработен по поръчка от бижутера Mavani & Co и е оценен на 1,1 милиона долара.

В интернет веднага започнаха да се обсъждат бижутата и да се сравняват със също толкова скъпите годежни пръстени, които Джорджина Родригес, Лорън Санчес и Тейлър Суифт получиха от любимите с . „Това е пръстен! Травис Келси трябваше да вземе урок от теб как да купува годежни пръстени“, „Стават все по-големи и по-големи“, „Каква е тази тенденция за диамантени пръстени? Все едно се състезаваш кой ще получи най-големия. Каква шега“, написаха последователите на Шейха Махра под публикацията ѝ.

Мнозина отбелязаха, че първият ѝ годежен пръстен от бившия ѝ съпруг, шейх Мана Ал Мактум, е бил много по-скромен.

Нека си припомним, че шейха Махра направи онлайн фурор миналото лято, като се раздели с първия си съпруг по необичаен начин. Тя написа три пъти в Instagram: „Развеждам се с теб!“, използвайки ислямския метод на тройния талак и обвинявайки съпруга си в изневяра.

След раздялата Махра, която имаше дъщеря от първия си брак, стартира собствена марка парфюми Mahra M1 и пусна на пазара аромат с красноречиво име „Развод“. Само няколко месеца по-късно тя започна да се среща с Френч Монтана.

Мрежата отбелязва също, че Махра, дъщеря на гъркиня, временно омъжена за емира на Дубай, се радва на свобода, каквато сестрите ѝ никога не са виждали. В миналото другите му две дъщери са се опитвали да избягат в чужбина, но планът им се проваля: баща им ги връща в Дубай. Освен това, една от бившите съпруги на шейх Мохамед, принцеса Хая, скандално се развежда с него и напуска ОАЕ.

