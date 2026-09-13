България ще има представител на World Sushi Cup 2027 в Токио
Главният суши шеф на ресторант MIZU в София, Костантина Борисова, спечели Sushi Cup Bulgaria и ще се състезава на най-престижния световен форум за суш...
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Главният суши шеф на ресторант MIZU в София, Костантина Борисова, спечели Sushi Cup Bulgaria и ще се състезава на най-престижния световен форум за суш...
Японското уиски се превръща в предпочитана алтернатива за ценителите
Необходими продукти и начин на приготвяне
На партито след мача се целунахме отново, разказва Пулев
Синдром на пържения ориз води до диария и повръщане, паразитът Anisakis дебне в блюдата със сурова риба, води до тежка инфекция
Суши представлява сварен ориз, сурова риба и други добавки, навити на руло в кори Нори
Чикаго на война срещу отнемането на лиценза на Пулев
На 14 май ще стане ясна съдбата на Пулев
Промоутърът на Джошуа скочи на колегите си от "Топ Ранк"
Атлетическата комисия на Калифорния изслушва и двамата преди да реши за лиценза на боксьора
"Новината" е на изданието, в което работи скандалната журналистка
Шансовете това да стане са нулеви, твърди мениджърът Ивайло Гоцев
Тя стоя с нас до 5 сутринта, разкри Пулев
Виктория Бекъм отпразнува 42 без 17-годишния си син Бруклин. Докато дизайнерката черпеше останалата част от многолюдното си семейство, най-големият й...
Олга Петрова и Алиса де Карбонел, Ройтерс Санкциите на Москва срещу храните от Европа принудиха руските ресторанти, търговски вериги и производители...
Суровата риба може да се яде и с пръсти