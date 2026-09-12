Изненада в Народния театър! Обрат с Александър Морфов
Върховният касационен съд се произнесе
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Върховният касационен съд се произнесе
Стогодишен юбилей на Георги Калоянчев
Наградите бяха връчени за 32-ри път в театър „Българска армия“
Александър Морфов се споменава за културата
В Софийския районен съд са образувани две дела във връзка с напрежението между Морфов и Василев
Драмата в Народния трещи
Актьорите вече се гледат накриво, каза режисьорът
Министърът на културата обяви важно решение
Васил Василев ще се бори актьорските заплати да станат 2500 лв.
Известен актьор напусна
Режисьорът е уволнен дисциплинарно
Десислава Атанасова пуска жалба за дискриминация
Жертва на режисьора стана актьорът Евгени Будинов
Александър Морфов ще продължи да изпълнява задълженията си
Конфликтът е междуличностен, каза Васил Василев
Прочутият руски актьор Александър Калягин нарича българина „велик режисьор“
Световният режисьор се просълзи от мъка и гняв, докато говореше за лумпените и бандитите, които от 30 години нагло управляват нацията
За Деня на будителите, 1 ноември, спектаклите в Народния театър "Иван Вазов" ще са на цени 5 лв. за билет. Заглавията са "На ръба", авторски спектакъл...
Нито съм чалга, нито съм мутра. Единствените пари, които съм натрупал с ръцете си, ми ги откраднаха, заяви в „Тази неделя" по bTV министърът на култур...
Александър Морфов днес е подал молба да бъде освободен от поста директор на Народния театър "Иван Вазов". Това съобщиха от пресцентъра на министерство...