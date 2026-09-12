Денят, в който светът прочете бъдещето си, но не се промени
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
Следете всички новини, анализи и коментари за Философия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Една книга стана културен и политически феномен, преобърна всичко познато до този момент
Голямото отличие му е присъдено за значимо литературно творчество
Приемът в магистърските програми е изцяло онлайн през тази година
Mрез годините нищо от философията на бюджетиране не се е променило, твърди депутатът-социалист проф. Георги Михайлов...
Учител по философия и бивша националка по ски-бягане триумфираха в 100-киломровото бягане от ултрамаратона в Обиколката на Витоша. Ивайло Атанасов про...
Национална олимпиада по философия ще се проведе в Перник на 25 и 26 март. Заслугата за това е на възпитаника на местната езикова гимназия „Симеон Рад...
В МОН не подкрепят орязването на философията в гимназията. Това стана ясно от думите на главния експерт Коста Костов в студиото на „Тази сутрин". Той...
През 2014 г. НАСА кръсти планета на БГ диригента чудо
Благоевград. „Катедра "Философия" и Център за немски идеализъм към Философския факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" ще представят темати...
Велико Търново. Дванайсетокласничката, Верка Димитрова от Павликени зае първо място в Националната конференция по философия. На състезанието в Бурга...