Нова мегаинвестиция край София: 650 декара до Божурище чакат стратегически инвеститор
Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
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Западът на София се превръща в новия икономически мотор на България
Само 42% от новите площи са готови за отдаване под наем
Липсата на свободни площи води до повишаване на офертните наемни нива