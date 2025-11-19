Строителството на индустриални имоти държи темпо, но пазарът става предпазлив

Пазарът на производствени и складови площи в София запазва стабилно строително темпо през третото тримесечие, но собствениците и инвеститорите стават все по-предпазливи. Новите обекти се реализират основно при осигурени наематели, а трансформацията на съществуващи индустриални имоти се превръща във водеща тенденция. Това показват последните данни на консултантската компания Cushman & Wakefield | Forton.

Строителството расте, но спекулативните площи са ограничени

Около 30 проекта с обща площ от 348 000 кв. м са в процес на изграждане, което е с около 5000 кв. м повече спрямо предходното тримесечие. Само 42% от тях са спекулативни и предназначени за отдаване под наем. От компанията подчертават и значимостта на преобразяването на стари производствени бази в модерни логистични центрове, като се посочва пример с трансформация на мебелно производство в дистрибуционен хъб на водещ онлайн търговец.

Според Тома Шейков, старши консултант в Cushman & Wakefield | Forton, именно подобни проекти ще зачестяват заради ограниченото предлагане на качествени готови площи и значителното повишение на наемите в градските зони през последните години.

Най-малък обем нови площи от година и половина

Завършените обекти между юли и септември са едва 13 000 кв. м, което е най-ниският обем от шест тримесечия насам. Те се разпределят в три проекта, предназначени за собствено ползване от компании, работещи в инженеринг, дистрибуция на офис консумативи и авиационна поддръжка. Така индустриалният сегмент в и около София достига 2,33 млн. кв. м, като спекулативните площи в този обем остават едва 34 на сто. Наемната активност за периода надхвърля 21 000 кв. м, стимулирана от въвеждането на нови спекулативни площи в логистичен парк East Ring.

Свободните площи се свиват до 31 000 кв. м, което представлява само 1,33% от общия обем. Несигурните икономически условия и колебанията в международната търговия водят до по-голяма предпазливост от страна на инвеститорите и операторите, които предпочитат да осигурят наематели, преди да започнат строителни дейности, и залагат на договори тип build-to-suit.

Пазар в полза на собствениците, с перспектива за нов ръст на наемите

През третото тримесечие офертните наеми за клас А складови площи над 10 000 кв м остават около 5,60 евро на кв м, а доходността за този тип имоти се задържа на ниво 7,25%. Анализаторите отбелязват, че пазарната ситуация е благоприятна за собствениците и очакват постепенно покачване на средните наемни нива във всички индустриални райони в и около столицата.

