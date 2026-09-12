Невиждана среща на Г-20. Смях, гафове и пиронът на Макрон
Това ли е последната среща на върха?
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Това ли е последната среща на върха?
Тръмп, Путин и Си бойкотират срещата, темата за мира е доминираща
Коя е причината за големия пожар
Трагедията се разиграла миналия петък
Два влака са се сблъскали на гара до южноафриканския град Йоханесбург. най-малко 120 души са пострадали при катастрофата, съобщава BBC. Инцидентът е...
Йоханесбург. Самолет "Боинг" 747 на "Бритиш Еъруейз" с 202 души на борда удари крилото си в малка сграда на международното летище "Оливър Тамбо" в Йох...
Билети за черни и бели в музея на Апартейда
Туризмът и мините движат икономиката в държавата на контрастите
Йоханесбург. Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева, която взима участие в четвъртата конференция на Световната антидопингова агенция (WADA...
София. Двама души загинаха и трима са ранени при бомбен атентат срещу магазин в предградие на Йоханесбург, като единият от пострадалите е българин, а...
Йоханесбург. Нелсън Мандела е напуснал болницата и вече е в дома си Йоханесбург, където ще продължи лечението си. Новината бе потвърдена на сайта на п...