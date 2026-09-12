Кралят отива при господаря на света. Какво се очаква
Чарлз Трети започва тридневното си посещение при Тръмп
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Чарлз Трети започва тридневното си посещение при Тръмп
След намесата на Тръмп
Купувачи от общо 42 националности са инвестирали в недвижим имот в тази страна само през 2023 година
Пълният геном е секвениран от Бет Шапиро
400 години след изчеването й се случва нещо странно с дърветата на острова
Това съобщи днес експерт по околната среда, цитиран от ДПА.
Господ създал остров Мавриций, а после по негово подобие сътворил и рая. Така великият писател Марк Твен описва приказната красота на островната държа...