Кралят отива при господаря на света. Какво се очаква

Кралят на Великобритания Чарлз III пристига в Съединените щати на фона на охлаждащите се отношения между Лондон и Вашингтон.

Това е първото държавно посещение на британския монарх в САЩ от 2007 г. насам – тогава кралица Елизабет II беше приета от президента Джордж У. Буш.

Настоящото посещение е свързано с 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ от Великобритания, събитията по този повод са подготвени от първата дама Мелания Тръмп.

То започва с посрещане от Доналд и Мелания Тръмп в Белия дом и със задължителното чаено парти в Зелената стая.

Утре президентските и кралските двойки ще се срещнат на южната морава на Белия дом, като след прегледа на войските Тръмп ще произнесе реч, а след това той, Мелания и гостите ще се изкачат на балкона на Синята стая, откъдето ще наблюдават военен парад с участието на 800 американски войници.

След парада ще има церемония по кралско посрещане в Белия дом, а след това Доналд Тръмп и Чарлз III ще проведат двустранна среща в Овалния кабинет.

Мелания и Камила ще имат собствена програма – ще се срещат с американски студенти. Вечерта Тръмп и монарсите ще дадат гала вечеря в Белия дом.

Очаква се Чарлз III да изнесе и реч пред Конгреса.

На 29 април кралската двойка ще пътува до Ню Йорк, за да почетат паметта на загиналите на 11 септември 2001 г. (тази година се отбелязва 25-ата годишнина от терористичната атака), а на 30 април - последния ден от посещението, ще се състои посещение на На

ционалното гробище Арлингтън.

От САЩ Чарлз III ще отиде на Бермудите – на първото си кралско посещение в тази британска отвъдморска територия.

Тъй като посещението на Чарлз III става ден след инцидента в хотел Washington Hilton, се очаква засилена охрана по време на кралското посещение.

Възелът от три проблема

Посещението на британския монарх при Тръмп идва на фона на охлаждащите се отношения между двете страни. Допълнителен катализатор беше войната в Иран. Тръмп е недоволен, че европейските съюзници, и особено Обединеното кралство, не правят достатъчно, за да го улеснят. Лондон предостави на американската армия достъп до своите въздушни бази в региона, но отказа да участва пряко в военните действия.

В контекста на сложните отношения възникна остава и друг проблем – съдбата на съвместната база Диего Гарсия на едноименния остров в архипелага Чагос близо до Мавриций, която е собственост на Обединеното кралство.

Миналата година Великобритания и Мавриций подписаха споразумение, според което Лондон прехвърля Чагос под суверенитета на Мавриций. Съединените щати първоначално приветстваха това споразумение, но след това започнаха да го критикуват все повече. В резултат на това Великобритания спря прилагането му.

Няколко дни преди посещението на Чарлз III, Тръмп отправи нов ултиматум срещу Лондон.

Той заяви, че може да наложи "тежки мита" срещу Великобритания, ако тя не премахне данъка върху дигиталните услуги за американските технологични компании (Лондон въведе този данък през 2020 г.). "Разглеждаме този въпрос и лесно можем да изпълним това изискване, като просто наложим голямо мито върху Обединеното кралство, така че по-добре да бъдат внимателни", каза американският президент, цитиран от The Guardian.

Ще пропука ли кралят ледовете?

Тръмп многократно е говорил за любовта си към кралското семейство и британската култура. През септември 2022 г. той изрази съболезнования по повод кончината на Елизабет II, като заяви, че той и Мелания "винаги ще ценят времето, прекарано с кралицата и никога няма да забравят нейното щедро приятелство“.

На среща със Стармър в Шотландия през юли 2025 г. президентът на САЩ се нарече фен на Чарлз III. Страхотен човек човек, каза Тръмп. Това дава надежда, че кралското посещение може да изясни отношенията между Лондон и Вашингтон.

Тръмп се ласкае от вниманието на монарха – той обича такива посещения. Но не е известно колко реалистично това може да подобри отношенията, твърдят политически експерти от Острова. Те обаче отбелязват, че Великобритания е много зависима от САЩ в областта на ядрените оръжия и разузнаването.

Категорични са, че американският президент ще запази голямото уважение към британската институция на монархията, но кралското посещение няма да промени нещо фундаментално по отношение на Киър Стармър.

