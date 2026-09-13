Швеция пред избори на ръба: Левицата води, но крайната десница може да реши изхода
Премиерът Улф Кристершон обещава министерски постове на крайнодесните си съюзници, ако запази властта
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Премиерът Улф Кристершон обещава министерски постове на крайнодесните си съюзници, ако запази властта
Времето за неутралност свърши – или ще предложим нова социална посока, или ще оставим обществата ни на гнева и страха
Преговорите напредват бързо и сделката може да е готова следващата седмица
През последните дни румънските медии писаха за напрежение в преговорите между четирите водещи партии
Социалдемократите смятат, че отново трябва да оглавят кабинета
Шолц е третият кандидат за канцлер, който ще бъде издигнат от една от партиите за предстоящите избори на 23 февруари
Въпреки това НЛП се очаква да остане на власт, като се съюзи с реформистите
Особено държат кандидат-президентската двойка да бъдат неопетнени личности, със силна социална чувствителност и застъпници за силна роля на държавата...
Социалдемократите искат закон да пази работното място на родителите на децата до тригодишна възраст. Те са готови и със законопроект за това. В него е...
Продължителният кметски мандат е натоварен с много минуси като обвързването на политическата и икономическа власт, посочи основния аргумент лидерът на...
Преизбраха Станишев за лидер на съюза, вкарват и нови партии Соцлидерът Сергей Станишев е преизбран за председател на Коалиция за България, научи "Ст...
Букурещ. "Радвам се да бъда днес тук на откриването на вашата кампания и да видя всички вас, толкова много хора, които сте застанали зад идеята за по-...
Берлин. Социалдемократите в Германия одобриха на партийния си референдум създаването на широка коалиция заедно с консерваторите на канцлера Ангела Мер...
Стара Загора. Най-късно до края на март идната година лелеяното обединение на социалдемократите ще бъде факт. Това обяви лидерът на партия „Български...
Берлин. Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че е готова да одобри искането на социалдемократите за въвеждане на единна минимална ставка на трудов...
Левите се отказаха от по-високия данък за богатите
Берлин. На своя конгрес в неделя Социалдемократическата партия трябва да реши дали да подкрепи партията на Ангела Меркел. Консервативната партия на А...
Ангела Меркел беше сърдечно посрещната от свои привърженици на предизборен митинг в Клопенбург