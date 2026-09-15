Мерц си пое въздух. ХДС спечели в Долна Саксония
Консерваторите останаха първа сила на местните избори, но АзГ направи огромен скок и повече от утрои резултата си
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Консерваторите останаха първа сила на местните избори, но АзГ направи огромен скок и повече от утрои резултата си
Предприятието се намира в град Лоне, Долна Саксония
Берлин. ХДС и либералите на канцлера Ангела Меркел загубиха регионалните избори в Долна Саксония осем месеца преди парламентарните избори, според пред...