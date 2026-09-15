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Меркел загуби Долна Саксония

Меркел загуби Долна Саксония

Берлин. ХДС и либералите на канцлера Ангела Меркел загубиха регионалните избори в Долна Саксония осем месеца преди парламентарните избори, според пред...

21 януари | 9:31
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