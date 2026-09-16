Нов трус в ГЕРБ: Втори знаков кадър хлопна вратата на Борисов
След Мартин Харизанов и бившият областен управител на Враца Николай Николов напусна партията с тежко послание за компромисите и принципите
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След Мартин Харизанов и бившият областен управител на Враца Николай Николов напусна партията с тежко послание за компромисите и принципите
Валентин Василев ще се бори за втори мандат като кандидат на ГЕРБ
Ние сме диаметрално противоположни и политиките са ни доста различни, заяви зам. председателят на партията