Общество

Важен язовир на ръба! Два града на нокти

Очаква се тази нощ нивото на водата да достигне над преливника

30 мар 26 | 21:42
Мира Иванова

В следствие на голямото количество валежи през последните дни в района на водосбора на река Росица и въпреки предварителното изпускане на водни количества от язовир "Александър Стамболиски", се очаква тази вечер нивото на водата в язовира да достигне над преливника. Очаква се преливане с дебит над 100 куб.м в секунда, съобщават кметовете на общините Павликени и Сухиндол.

Към момента няма непосредствена опасност за населението, но ситуацията изисква повишено внимание.

Хората, които живеят в ниските части на населените места по поречието по поречието на р. Росица, както и земеделци, животновъди, рибари трябва да следят нивото на реката.

От общините призовават, докато нивото на река Росица е повишено, да преместят животни, техника и инвентар от ниските места; да не остават в близост до реката; да не преминават през залети участъци; да избягват риболов и разходки край реката.

