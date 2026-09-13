Важен язовир на ръба! Два града на нокти
Очаква се тази нощ нивото на водата да достигне над преливника
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Очаква се тази нощ нивото на водата да достигне над преливника
Липсата на реализация силно демотивира партийните членове и симпатизанти
Жена бе пребита жестоко от сина си. Инцидентът е станал в Сухиндол, съобщава "Дарик". Пострадалата е приета в болница с опасност за живота. Вчера в...
Велико Търново. Обновен площад ще има сухиндолското село Коевци с финансиране по правителствената инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие...
Велико Търново. Сухиндол става част от уникален винен туристически маршрут с откриването на музей на виното и винопроизводството. Експозицията за исто...
Суходол. Благодаря на моята партия и правителството на Орешарски за това, което е направила за Сухиндол, категоричен бе кандидатът за евродепутат от л...
Велико Търново. Вазовските машиностроителни заводи ще сглобяват китайски трактори, съобщи министърът на земеделието и горите проф, Димитър Греков в Су...
Сухиндол. Министрите на земеделието Димитър Греков и на регионалното развитие Десислава Терзиева са поканени да зарежат лозята на празника на Сухиндол...
Велико Търново. Кметът на община Сухиндол инж. Пламен Чернев спечели второ място в тазгодишните награди „Кмет на годината" на предаването „Национален...
Велико Търново. Кметът на Сухиндол Пламен Чернев разкрива тайните на старите винари пред ученици. Градоначалникът, който е потомствен лозар, преподав...