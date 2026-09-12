Президентът каза кога ще свика 52-рото Народно събрание
Готова е да отложи посещението си в Дубровник
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Готова е да отложи посещението си в Дубровник
Кмет взе необичайно решение, свързано с шума
Няма пострадали и материални щети
Голяма компания от южната ни съседка купи хотел "Либертас" в Дубровник
Плажът се казва Пасяча, а на него не са разрешени шум и заведения
Партньорството ЕС - Китай е фактор на мира, каза премиерът
Първият вицепрезидент на Европейската атлетическа асоциация и президент на Българската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов ръководи заседа...
Двойка фенове на сериала си правят фотоси на емблематични места от епизодите Най-гледаният сериал в света разпределя сцените си между две топ локации...
През юли и август е пълно с туристи, не може да се намери и едно свободно легло За лорд Байрон градът е "перлата на Адриатика", за UNESCO e част от с...
Силна буря, последвана от дъжд и гръмотевици, връхлетя южната част на Хърватия. Дубровник, Макарска и Сплит бяха наводнени, съобщи БГНЕС. В тази част...