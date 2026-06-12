Бедствено положение край наш град. Не е потоп
Какво казаха от местната община
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Какво казаха от местната община
Кметът на Смолян потвърди тревожните новини
В това село за седми път обявяват тревогата
Бушува много сериозен пожар
Специалистите извършват оглед и оценка на ситуацията
Какво съобщи кметът на едно от засегнатите селища
Пожарът в Струмяни не стихва
Усложнява се обстановката в района
Заради тежката зимна обстановка и обявеното в община Ардино бедствено положение, областният управител Илия Илиев разпореди да бъде задействан Областни...