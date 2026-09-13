Всичко за Уинстън Чърчил

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Живопис на Чърчил в Атланта

Живопис на Чърчил в Атланта

Оказва се, че Уинстън Чърчил, освен по уискито и пурите си е падал и по рисуването. Изложбата с живописни творби на най-известния министър-председател...

30 юли | 17:43
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