Загорялото стъкло на фурната се чисти лесно с този стар домашен трик
Гъста паста атакува мазните налепи, а упоритите петна се махат без остъргване и драскотини
Следете всички новини, анализи и коментари за Сода. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Гъста паста атакува мазните налепи, а упоритите петна се махат без остъргване и драскотини
Казахският президент Токаев стана звездата на форума в Санкт Петербург
Газираната вода с лимонов сок намалява концентрацията на химичното съединение ацеталдехид...
Предприятието осигурява 1% от износа на страната