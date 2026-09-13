Загорялото стъкло на фурната се чисти лесно с този стар домашен трик
Гъста паста атакува мазните налепи, а упоритите петна се махат без остъргване и драскотини
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Гъста паста атакува мазните налепи, а упоритите петна се махат без остъргване и драскотини
Исторически момент за българската индустрия
Повдигнаха му обвинение
Проектът е на Microsoft
Иновативният прозрачен материал е пет пъти по-ефикасен топлинно от стъклото
94-годишната кралица не можела да се нарадва на трите си внучета
Изработено е от нанодиаманти и е предназначено предимно за дисплеи на сгъваеми устройства
Играчките творят само възрастни хора, научили занаята от 80-те години на миналия век
Храбър съпруг на жертва на крадци успя сам да спипа апашите и да ги задържи до идването на полицията. Екшънът станал близо до ГКПП – Кулата на граница...
Мишка чете книга на котка в дома на ученичката на Чапа Някогашната зъботехничка днес мечтае да изложи бижутата си в аквариум Мечтите по принцип са б...
Строшеното стъкло на бургаския автобус номер 15 е било заради отхвръкнало камъче, сочи официалната информация от ОД на МВР. Край превозното средство...
Маршрут от "Различното преживяване " свързва Варна с Белослав Истинска провокация за родни и чужди туристи е да се докоснат до магическата красота п...
Плевен. 6-годишно дете загина при нелеп инцидент в плевенското с. Беглеж и бе погребано в понеделник. Вратлето на малкия Гюнай Красимиров било притисн...
Добрич. До края на май жителите и гостите на Балчик имат уникалната възможност да видят първата по рода голяма изложба на чешко стъкло, изложена в Кам...
През 2010 г. сапьори взривиха 45-метровия комин на "Диамант", а фирми разрушителки започнаха да режат на скрап негодните за употреба халета
Варна. Две партийни централи – на ГЕРБ и Атака край морето, осъмнаха със счупени стъкла. Неизвестни извършители са мятали камъни посреднощ по прозорци...
Козлодуй. Ядреният отпадък от АЕЦ ще става на стъкло и ще намали 80 пъти обема си. Това съобщи шефът на дирекцията за развитие и модернизация в центра...