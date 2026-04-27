Планът на Прогресивна България излиза наяве. Конкретните стъпки

Прогресивна България влиза в решаваща фаза със заявка за бързи и конкретни действия по ключови политики, след като новоизбраният депутат Явор Гечев очерта първите стъпки на формацията. В ефира на Нова телевизия той подчерта, че ангажиментите към избирателите ще бъдат изпълнени, като акцентът пада върху реформа на управленския модел, мерки срещу високите цени и дълбоки промени в съдебната система.

Подготовката на законодателни инициативи вече е в ход, а паралелно с това се планират проверки на регулатори и пазари. Очаква се действията да се ускорят след конституирането на Народното събрание и излъчването на редовен кабинет.

В центъра на първите мерки е натискът върху цените на храните и горивата, където се подготвят компенсации за потребителите и анализ на пазара за установяване на нелоялни практики. Гечев заяви, че ще бъде направена проверка на работата на регулаторите и контролните органи, за да се изясни дали е имало пропуски или злоупотреби, довели до ръст на цените.

По отношение на храните се предвижда продължаване на действащи политики, както и въвеждане на нови мерки за контрол на качеството и защита на потребителите.

Паралелно с икономическите мерки се подготвя и рестарт на съдебната реформа, като основен акцент е поставен върху прозрачността при избора на членове на Висшия съдебен съвет и ограничаването на влиянието в системата. Според Гечев именно липсата на доверие в съдебната власт е един от най-сериозните проблеми, които трябва да бъдат решени чрез структурни промени.

В краткосрочен план ключова стъпка остава формирането на парламент и редовно правителство, което да даде институционална рамка на планираните действия. Преди това ще бъде направен анализ на финансовото състояние на държавата, който ще определи обхвата и темпото на предстоящите реформи.

Гечев подчерта, че демонтажът на сегашния модел няма да стане рязко, а ще бъде постепенен процес, насочен към възстановяване на нормалността в институциите. По думите му реформите ще се развиват паралелно - с мерки за овладяване на цените, с промени в съдебната система и с действия за връщане на доверието в държавността. Той даде сигнал, че обществото не бива да очаква бързи и показни решения, а последователни стъпки, които да доведат до устойчив резултат.

Представителят на формацията призова за кратък период на политическо изчакване, в който парламентът да се структурира и новите депутати да влязат в работен ритъм. Според него този етап е необходим, за да може законодателният процес да започне реално и да се премине към изпълнение на заявените политики.

От Прогресивна България заявяват, че ще залагат на прагматичен подход и изпълнение на поетите ангажименти, без да разчитат на шумни политически жестове. Акцентът остава върху работа по конкретни политики и резултати, които да бъдат видими за обществото в рамките на управлението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com