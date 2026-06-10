София и Скопие влизат в труден дипломатически разговор

Предстоящата днес среща между българския президент Илияна Йотова и колегата й от Северна Македония Гордана Силяновска остава водеща тема в Скопие. Силяновска пристига в София за участие в Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, а разговорът с Йотова се следи като възможен знак за нов тон между двете държави.

Македонските анализатори не очакват голям пробив, но виждат шанс за отваряне на нормален канал за комуникация между София и Скопие. Срещата идва на фона на блокирания европейски път на Северна Македония, политическо недоверие и нерешени спорове около историята, идентичността и конституционните промени.

Очакванията са предпазливи

В Скопие преобладава оценката, че разговорът няма да доведе до решаващо движение по най-тежките въпроси. Част от анализаторите го разглеждат като среща за изграждане на доверие, при която самият факт, че няма напрежение или инцидент, вече може да бъде отчетен като положителен сигнал.

„Рамката на срещата, а и самият формат, (това че) става дума за срещи, които продължават 35 до 45 минути, ни кара да очакваме, че това ще бъде протоколна среща или среща за изграждане на доверие. Не вярвам, че ще бъде таргетиран „слонът в стаята“, казва пред ТВ 24 политологът Люпчо Петковски.

Сайтът „Свободен печат“ поставя разговора в по-широк политически контекст и отбелязва, че срещата няма да бъде просто протоколна проява в кулоарите на регионален форум. Според изданието тя се случва в момент, когато отношенията между Скопие и София са обременени от недоверие, отворени исторически въпроси и блокажа по европейската интеграция на Северна Македония.

Силяновска търси продължение на диалога

Самата Гордана Силяновска вече обяви, че очаква на срещата да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото според нея „няма нерешим проблем“. Тя определи разговора с Йотова като естествено продължение на срещата им в Ереван през май по време на Осмата среща на върха на Европейската политическа общност. Тогава, по думите ѝ, двете са имали „приятен женски разговор“.

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обаче не даде ясни очаквания за съдържанието на предстоящия разговор. Той заяви, че не знае какво би могъл да очаква от срещата и какви теми биха били поставени на нея.

Анализаторът Петър Арсовски смята, че отношенията между двете държави се развиват при засилен политически антагонизъм. Според него подобни срещи могат да помогнат за възстановяване на нормален канал на комуникация, но ако бъде засегнат основният спор, двете страни най-вероятно само ще повторят познатите си позиции.

Липсва среща между външните министри

В Скопие се обръща внимание и на факта, че заедно със Силяновска в София пристига министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, но не е предвидена негова среща с българския външен министър Велислава Петрова. Това оставя президентския разговор като основния политически акцент от посещението.

По ТВ „Сител“ Арсовски посочи, че е нужен паралелен диалог и между външните министри на двете страни, защото става дума за цялостния политически климат между България и Северна Македония. По думите му българското външно министерство има по-директно влияние върху европейските институции, но промяна може да се очаква само при по-широко раздвижване на политическата среда.

Напрежението около езика и европейския път

Първата среща между Муцунски и Петрова в Брюксел беше последвана от реакции в Скопие и устен демарш до българския посланик заради употребата на израза „северномакедонски колеги“ от страна на Петрова. След официалната им среща на 22 май в Швеция Муцунски заяви, че не е голям оптимист, че България ще промени позицията си по условието за начало на преговорите на Северна Македония с ЕС.

Точно затова разговорът между Йотова и Силяновска се наблюдава не толкова през очакване за конкретна сделка, колкото през възможността за по-нисък градус на напрежение. За Скопие дори ограничен дипломатически жест може да бъде важен, ако покаже, че двете столици могат да разговарят без нов публичен сблъсък. За София срещата е възможност да потвърди позицията си, без да затваря канала за политически контакт.

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