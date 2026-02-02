Кисели комунисти направиха смешна сбирка за връщане на лева

Да се проведат референдуми за излизане от ЕС и еврозоната. Това поиска гражданското движение „Фронт за лева“.

Коментарите в мрежата за новата фракция са брутални. "Трета възраст, памперси и пак Йоло Денев в първата редица". От видеокадрите се вижда, че средната възраст надхвърля 60 г. Тези вехти войводи напират да вземат бъдещето на България в ръцете си.

Идеята беше оповестена на събиране със симпатизанти в НДК. Датата 1 февруари не беше избрана случайно, защото това е денят, в който България окончателно се сбогува с лева.

Организаторите посочиха, че събират доброволци, защото ще изграждат революционни клетки“ в регионите и уточниха, че искат два различни референдума – един за еврото и друг за ЕС. Сътрудниците им трябвали за подписката. За двете общонародни допитвания са необходими поне по 400 хил. валидни подписа на български граждани.

Зала 3 на НДК побира приблизително около 300 души, но в никакъв случай не беше пълна. Повечето от присъстващите бяха над 60 години, показа живото излъчване.

Сред хората можеше да бъде разпознат не само вечният протестър Йоло Денев, но и бургаският политик Ивайло Дражев, радикалният блогър Ивайло Франц и други.

Според Страхил Ангелов, който беше един от водещите оратори на сбирката, „кликата, която временно била начело на България решила да унищожи националната валута“, а управляващите се държали с гражданите като с „непълноценни хора“.

"От днес ще купуваме чужди стоки в чужди магазини с чужди цени. Следващата стъпка е федерализация и превръщането на България в регион“, обяви ексдепутатът. По думите му пътят на България не бил в ЕС.

След него на трибуната излезе журналистът и издател Недялко Недялков, който започна с това, че ако някой очаква да ги види в листите на дадена партия – жестоко се лъже.

Нито той, нито Страхил Ангелов ще участват в политически проект. Според него държавата се нуждаела от преучредяване, а парламентарната демокрация била напълно изчерпана. Държавата имала нужда от „силна ръка, авторитарна власт и излизане от ЕС“.

