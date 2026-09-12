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Жена оглави General Motors

Жена оглави General Motors

Детройт. За пръв път в историята жена застана начело на автомобилния гигант General Motors. От сряда Мери Бара ще ръководи един от най-големите америк...

15 януари | 16:10
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