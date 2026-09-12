Проектът "Трезор"! Тръмп прави нещо невиждано
Инициативата е на стойност почти 12 милиарда долара
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Инициативата е на стойност почти 12 милиарда долара
Гигантът General Motors предупреди шофьорите
Автомобилният производител съобщи, че електрическата версия на CR-V с горивна клетка ще се произвежда в неговия Performance Manufacturing Center (PMC)...
GM заяви, че ще похарчи 35 милиарда долара за електрически и автономни превозни средства до 2025 г.
Предстои тестване на нови превозни средства
Акциите на Nio са поскъпнали с 1000%
Тревър Милтън направи сделка с General Motors, но ако се забави с производството- чака го съдбата на Делориан
General Motors ще промени бизнес модела си в Русия. От компанията съобщиха, че изтегля от местния пазар марката Opel, като този процес ще приключи до...
Детройт. General Motors Co уволни няколко високопоставени ръководители, включително най-малко един вицепрезидент и двама от директорите, за ролите им...
Детройт. За пръв път в историята жена застана начело на автомобилния гигант General Motors. От сряда Мери Бара ще ръководи един от най-големите америк...
Детройт. General Motors (GM) ще изтегли над 38 000 автомобили седан, които притежават системата "eAssist" - хибридна система, за възстановяване на пла...