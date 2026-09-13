Ето го новият канцлер на Австрия. Полага клетва днес
Александър Шаленберг наследява Себастиан Курц
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Александър Шаленберг наследява Себастиан Курц
Това обяви самият той
Обвиняват го в лъжесвидетелстване
Виена да приеме възможна среща между президентите на САЩ и Русия
Готов съм да се ваксинирам с руски или китайски препарат, ако бъдат регистрирани в ЕС, увери канцлерът на Австрия Себастиан Курц
Европейски лидери се срещнаха и обсъдиха предложения
Целият австрийски народ и канцлерът Себастиан Курц имат пълната ни подкрепа, написа премиерът
Канцлерът Себастиан Курц обяви новите ограничения
Преговорите със зелените вървят добре, доволен е младият политик
Австрийската народна партия, водена от Курц, печели изборите за нов парламент
Австрийският министър на външните работи Себастиан Курц остро разкритикува властите в Анкара и обвини турското правителство, че не желае да изпълнява...
Австриецът Себастиан Курц стана най-младият външен министър в ЕС