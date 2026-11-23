Българин въртял фабрика за фалшиви паспорти в Гърция. Печалбите са огромни
Полицията разби международна престъпна мрежа, която снабдявала нелегални мигранти с документи за пътуване из Европа
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Полицията разби международна престъпна мрежа, която снабдявала нелегални мигранти с документи за пътуване из Европа
48-годишният мъж изгубил съзнание по време на плаването от Италия, а лекарят на борда не успял да му помогне
София. Германската полиция извърши обиски в офисите на отбранителния концерн "Райнметал АГ" и доставчика на електрооборудване "Атлас Електроник" в Бре...