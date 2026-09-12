Хилари Клинтън отговаря 11 часа за атентата в Бенгази
Бившият държавен секретар Хилари Клинтън отговаря 11 часа пред анкетна комисия в Конгреса за кървавото нападение срещу американското консулство в Бенг...
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Бившият държавен секретар Хилари Клинтън отговаря 11 часа пред анкетна комисия в Конгреса за кървавото нападение срещу американското консулство в Бенг...
„Ислямска държава" пое отговорността за бомбеното нападение в либийския град Бенгази, при което загинаха седем души. Случаят доведе до ответни въздушн...
Джихадисти превзеха генщаба на специалните сили на либийската армия - най-голямата военна база в Бенгази, след ожесточени боеве с правителствените сил...
Военен самолет се разби в либийския град Бенгази по време на ожесточени сражения между враждуващите милиции в града, съобщи "Ал Арабия". Междувременно...
Бенгази. Взрив е избухнал пред шведското консулство в либийския град Бенгази, съобщи Ройтерс, позовавайки се на очевидци. Няма информация за жертви...
Бенгази. Мощен взрив нанесе сериозни щети на сграда на външното министерство в източния либийски град Бенгази в сряда, според свидетели, предаде АФП....
Бенгази. Над 1000 задържани избягаха от затвора ал-Куифия близо до източния либийски град Бенгази, докато протестиращи щурмуваха политически офиси, пр...
Триполи. Петима военнослужещи бяха убити при сблъсъци между либийските спецчасти и въоръжени демонстранти в източния град Бенгази, предаде Ройтерс....
Бенгази. Най-малко 25 души са загинали, а други най-малко 70 са ранени в източния либийски град Бенгази вследствие на сблъсъци между протестиращи, в...
Администрацията бе обвинена и за атентата в Бенгази
Бомбата отвори катер в земята и потроши стъклата на близки автомобили