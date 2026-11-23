Огнен ад в Либия! Взривиха руски военен кораб, подозират атака с дрон
Корветата "Меркурий" може би е напълно унищожена
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Корветата "Меркурий" може би е напълно унищожена
Кремъл поиска компенсация за сваления Су-24, Анкара не дава Турция е задържала 27 руски кораба в пристанищата на страната, съобщи "Хабертюрк". Вестни...
Египет се е договорил да купи двата бойни кораба клас „Мистрал", които Франция построи за Русия преди прекратяването на сделката заради украинската кр...