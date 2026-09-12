Лиза Кудроу призна едно нещо за „Приятели“, което категорично отказва да прави
Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
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Актрисата обожава Фийби и всичко, което сериалът ѝ е дал, но има една молба от феновете, която я кара да казва твърдо „не“
Какво призна за професията Георги Кабаков
Салма Хайек е първа в списъка, когато става дума за знойни красавици. Актрисата публикува на официалната си страница в мрежата "Инстаграм" разголена с...