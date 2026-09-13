Руслан Мъйнов пее руски песни в Каварна и пали светлините на елхата

Добрич. Светлините на коледното дърво в Каварна ще грейнат на 10 декември. Тогава гост на морската рок столица ще бъде и Руслан Мъйнов, който заедно с...