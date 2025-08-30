От септември. Сериозна промяна с лихвата

Българската народна банка обяви, че основният лихвен процент (ОЛП) ще бъде 1,82 на сто, считано от 1 септември.

Така на практика простата годишна лихва запазва нивото си от август и за пръв път от година не отчита понижение на месечна база. За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.



От 1 юли 2025 г. основният лихвен процент (ОЛП) в България беше определен на 1,91%, което беше понижение с 0,16 процентни пункта спрямо юни, когато ОЛП бе 2,07%.



Така завършва близо двугодишен период на високи лихвени равнища, през който ОЛП достигна своя връх от 3,80% в края на 2023 г. и отново през март 2024 г.



Припомняме, че в продължение на години – от 2016 до есента на 2022 – основният лихвен процент бе замразен на нулево ниво. Повишенията започнаха през септември 2022 г. като част от по-широка тенденция в отговор на инфлационния натиск.

Основният лихвен процент у нас се използва предимно при изчисляването на законната лихва за забава. Съгласно действащата формула, тя се определя два пъти в годината – на 1 януари и 1 юли – като към ОЛП се добавят 10 процентни пункта.

Следователно, от 1 юли до края на 2025 г. законната лихва за забава е 11,91% – понижение спрямо предходните периоди, но все още двуцифрена и значителна.



Косвено, промените в ОЛП могат да повлияят на лихвените проценти по кредити и депозити, предлагани от търговските банки, въпреки че тези лихви се формират и от други пазарни фактори.



