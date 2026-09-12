Цветанов в Калояново: Разумният избор е номер 2 за Йонко Вангов и ГЕРБ

Ние от ГЕРБ обещаваме само това, което можем да изпълним. Чухме амбициозната програма на Йонко Вангов и мога да Ви гарантирам, че той е компетентен чо...