Всичко за Калояново

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Депардийо си тръгна с купон

Депардийо си тръгна с купон

Големият Жерар се целувал и прегръщал десет минути с екипа Жерар Депардийо си тръгна от България подобаващо - с грандиозен купон. Преди ден снимките...

28 ноември | 20:10
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Турски инвестиции в Калояново

Турски инвестиции в Калояново

Възможностите за инвестиции в България бяха представени по време на Балканска икономическа среща на високо равнище, организирана от местно сдружение н...

13 февруари | 20:50
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