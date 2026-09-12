Стана страшно! Бедствено положение в две общини
То е в сила от днес за срок от 7 дни
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То е в сила от днес за срок от 7 дни
Вече има и условна присъда
Ние от ГЕРБ обещаваме само това, което можем да изпълним. Чухме амбициозната програма на Йонко Вангов и мога да Ви гарантирам, че той е компетентен чо...
Големият Жерар се целувал и прегръщал десет минути с екипа Жерар Депардийо си тръгна от България подобаващо - с грандиозен купон. Преди ден снимките...
Управникът на Калояново чака няколко часа звездата, изненада го с икона и вина Пловдив. Кметът на Калояново Александър Абрашев единствен успя да се щ...
Дами от различни възрасти тръпнат в очакване на любимеца си, на когото ще точат баници Пловдив. Пловдивското Калояново трескаво се готви да влезе в с...
Възможностите за инвестиции в България бяха представени по време на Балканска икономическа среща на високо равнище, организирана от местно сдружение н...