Предупреждение за жителите на наш град! Каква е опасността
Местната власт следи обстановката и е в готовност за реакция при евентуално усложняване на ситуацията
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Местната власт следи обстановката и е в готовност за реакция при евентуално усложняване на ситуацията
Младеж загина на място, а друг е в тежко състояние в болница, след като колата им излетя от пътя с над 150 км/ч и се приземи в река Тунджа. Катастрофа...
Започва проверка на Междуведомствена комисия от експерти на залетите от наводненията миналата година некоригирани участъци на река Тунджа в област Ямб...
Ямбол. Нивото на река Тунджа спадна с 10 см през последното половин денонощие. По обяд в четвъртък прие Елхово реката беше паднала на 404 см. Това оба...
София. Червен код за река Тунджа при Елхово е обявен за днес. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ и уточниха, че се очаква краткотрайно повишение на...
Ямбол/Стара Загора. Продължава да бъде усложнена обстановката по поречието на река Тунджа, която излезе от коритото си и наводни редица населени места...
Река Тунджа излезе от коритото си и докара две общини в Старозагорско - Мъглиж и Николаево, до бедствено положение. В редица села има десетки наводнен...
200 души от Елхово и Ямбол треперят в очакване на сирените за евакуация. Рано сутринта в събота нивото на река Тунджа край Елхово надмина четириметров...